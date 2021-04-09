鄭元暢Youtube頻道「不專業廚房」邀請「新好男人之清冰箱達人」修杰楷來踢館，延續上週「椰香綠咖哩」，修杰楷為求展現實力不看食譜，結果不小心弄太辣，逼近麻辣鍋等級，讓不吃辣的鄭元暢被辣到鎖喉，還語無倫次，把「Kitchen」講成「Chicken」，讓在場的所有人笑到併軌。此外修杰楷忍不住說，來到這廚房會有點受挫，鄭元暢表示，不管是會做菜還是不會做菜，到最後都會被他弄到瘋掉。

兩人挑戰另一道料理「玉子燒」，鄭元暢做了第一次失敗，瞬間想丟包給修杰楷，沒想到玉子燒也是修杰楷的罩門，他透露有買過玉子燒鍋，但是從來沒成功，笑說改做蔥花蛋，鄭元暢也跟著搭腔：「那有什麼問題！我們就把前面食譜的字卡改成蔥花蛋就好啦！」

而順利做完2道菜後，正準備要試吃時，鄭元暢忍不住一直在修杰楷面前表白，說賈靜雯是自己的偶像，不停數算靜雯姊的優點，還說可以告白到靜雯姊來不專業廚房，正當工作人員想制止，鄭元暢還嗆「我就是想要跟修聊賈靜雯的事啊！」一改過往急著想下班的習性。「鄭元暢之不專業廚房」每周五晚上8:30更新。

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