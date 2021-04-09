屏東縣萬丹鄉大昌路發生假車禍真擄人案，警方到場詢問目擊者研判案情不單純，立即組成專案小組調查，並於案發14小時內宣布偵破。（圖／警方提供）

屏東縣萬丹鄉大昌路發生假車禍真擄人案，警方到場詢問目擊者研判案情不單純，立即組成專案小組調查，並於案發14小時內宣布偵破。（圖／警方提供）

屏東警方於110年4月8日22時35分接獲民眾報案，於屏東縣萬丹鄉大昌路發生車禍案，警方到場詢問目擊者與附近居民，得知肇事者已將受傷被害人載離現場，經查各醫院未有傷者就醫情形，研判案情不單純，立即由刑事警察大隊及屏東分局組成專案小組調查。

警方運用科技偵查調閱肇事車輛車牌號碼、行進動線、被害者相關資訊，抽絲剝繭交叉比對，於4月8日23時(案發不到1小時)即循線在屏東市民學路尋獲肇事車輛，惟未發現肇事者及被害人，經通知車主到場說明，發現肇事者肇事後曾以電話要求車主向警方謊報車輛失竊(並得知犯嫌為黃○明)，企圖掩飾犯行，專案小組立即兵分多路搜尋黃嫌可能藏匿處所，並持續調閱相關監視影像；4月9日6時30分黃嫌自知法網難逃，雖至本局屏東分局民和所投案，惟供詞避重就輕，僅供稱係被害人撞他車，拒不供出被害人行跡及所在地點，迄專案小組尋獲被害人遺體仍拒不承認，經專案小組在現地模擬及檢視監視影像，發現黃嫌於駕車返家前，曾於住家週邊50公尺遠之空屋停留，遂於該處進行地毯式搜索，於案發14時內(4月9日12時40分)在棄置被害人空屋外發現可疑拖痕，即召集警力作地毯式搜索，終於發現被害人，經緊急通知119到場救護，外觀雖僅有車禍造成四肢擦傷，惟被害人已死亡。

警方調查，黃嫌與被害人不熟識，僅因被害人工作業務關係認識被害人，先前表示愛慕遭拒後，仍騷擾被害人，警方獲報後除護送被害人返家外，再三告誡黃嫌不得再犯，並依法移送及裁處，另提醒被害人注意防範，如發現任何可疑立即報警協助。詎料黃嫌仍不思悔改且心機狡猾，犯案前先將行車紀錄器記憶卡拔除，製造假車禍後，又藉口要載送被害人就醫載離現場，又將被害人及自己手機關機，以躲避警方查緝，未料警方運用科技偵查，於案發14小時內即宣告破案，依殺人罪及妨害自由罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

屏東警方雖運用科技動員警力迅速尋獲被害人，惟未能救回寶貴生命，深感遺憾，將持續全力蒐集相關事證以釐清案情，並建請檢察官向法院聲請羈押，希能還被害人及家屬公道。

屏東警方將結合社會處、教育處、衛生局、勞動暨青年發展處，家教中心、原民處等相關單位，落實社會安全網絡各項工作，強化社會高風險犯罪預防工作，讓民眾享有安全無虞的生活環境。

(中時新聞網)