台鐵太魯閣號408車次2日因撞上從邊坡滑落的工程車，發生重大出軌事故，造成50死211傷慘劇，交通部長林佳龍為此負起政治責任，提出辭呈。民進黨台北市議員王世堅稱，林佳龍在第一時間就講願負起政治責任，事發後6、7天他也從早忙到晚，把專業奉獻給交通部。前民進黨立委沈富雄對此直言，「友情不需要做到這麼周到」。

太魯閣號事故發生後，林佳龍剛開始表示，不會、也不能在此時一走了之；不料在事發後2天卻宣布請辭，引發外界議論紛紛。

針對林佳龍請辭，王世堅8日在政論節目《平論無雙》中指出，他用5個字「成全林佳龍」，指林佳龍在第一時間就有講他願意負起政治責任，事故發生後他留在部長職位，這6、7天是從早忙到晚，把他的專業奉獻給交通部，那是蠻煎熬的。王世堅說，他還去查資料，指林佳龍早在2年前 、也就是他接手交通部長幾個月後，他就完成台鐵總體檢報告，並簽核後送到政院。

蘇貞昌不處理林佳龍的辭呈，沈富雄認為，蘇貞昌並不是為了林佳龍，因為林佳龍要去幫蘇擋這些子彈，蘇貞昌現在就暫時躲在他後面。沈富雄接著表示，他不同意王世堅所講有關林佳龍的言論；他認為，王世堅只要跟他有交情、同一個派系，不管發生什麼事故，比如民進黨立委王定宇的事情，他就會很細心地去查過去的政績，「友情不需要做到這麼周到。」

(中時新聞網)