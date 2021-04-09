中視《飢餓遊戲》11日播出最新一集「佔領宜蘭聯盟對抗賽」，邀來季芹、趙孟姿幫夫助陣，而這也是雙孟婚後首度在外景節目合體，孫協志雖表開心，但也忍不住說：「我夾在中間特別有孤單感。」王仁甫則憶起節目4週年時，孫協志女友夏宇童作客，也有過「童協」閃光彈，直呼：「你現在的感覺跟我在小琉球那集一模一樣。」

製作單位特別安排季芹、趙孟姿和三帥組成「遊戲聯盟」，對戰江宏恩、Terry江振愷、Wish朱宇謀、周宜霈、餅乾夏乙薇等所組成的「飢餓聯盟」。許孟哲、趙孟姿曾在濟州島將廝殺戰變成浪漫愛情追逐賽，相比當時被猛虧的「雙孟護航」，這次同一隊，孫協志大喊：「你們今天可以盡情放閃了。」季芹秒問老公：「我們還能放閃嗎？」王仁甫也搭話：「現在放閃我們自己都覺得不舒服。」王仁甫和季芹在一起20多年，雖是老夫老妻，言語間仍看得出2人的好感情。

遊戲其中一關是在宜蘭安農溪一邊泛舟一邊比記憶力，沿途風景處處藏著考題，而許孟哲卻是時時刻刻都緊牽趙孟姿，對愛妻保護有加，季芹忍不住抱怨：「王仁甫你怎麼離我這麼遠？」 結果馬上被打槍：「我們結婚幾年，妳跟人家比？」有一關是「遊戲黑洞」Wish朱宇謀要揹趙孟姿挑戰障礙接力，許孟哲深怕嬌妻被摔傷當眾放話：「你（Wish）如果摔到她，你怎麼摔，我就怎麼摔你！」障礙賽困難重重，趙孟姿在背上又不斷干擾，讓Wish直呼：「她真的好重。」許孟哲一聽霸氣回嗆：「是你沒力，不是她重。」

相比許孟哲霸氣護妻，王仁甫對季芹更像是默默守護的暖男，玩起大獵殺緊盯著敵隊，就怕季芹被盯上，還想辦法找到隱匿小巢讓她躲。王仁甫不斷貼心提醒：「老婆小心！」因為天色太昏暗，王仁甫還一度被趙孟姿誤認，錯認老公讓趙孟姿尷尬自嘲：「對不起，我也是別人的老婆。」一整集粉紅泡泡藏不住，預告一出，粉絲們大喊期待，節目內容本週日晚間8點中視播出，隔週六晚間8點中天娛樂台重播。

(中時 )