大陸視創新為發展方針，為完善科技創新環境，發改委、科技部9日公告「關於深入推進全面創新改革工作的通知」，將建立新技術新產業新業態新模式統一的市場准入負面清單制度，並用「揭榜掛帥」和「賽馬」等制度來突破關鍵核心技術。

發改委、科技部最新公告稱，全面創新改革的重點任務包括構建高效運行的科研體系、打好關鍵核心技術攻堅戰、促進技術要素市場體系建設、包容審慎監管新產業新業態。

公告稱，在核心技術突破方面，將改革重大科技項目立項和組織管理方式，實行關鍵核心技術「揭榜掛帥」和「賽馬」等制度，推動技術總師負責制，組建創新聯合體並組織重大創新任務，推動產業鏈上中下游、大中小企業融通創新等。

在包容審慎監管新產業新業態方面，將探索建立數據資源產權、交易流通和安全保護等基礎制度和標準規範，促進平台經濟和共享經濟健康發展，鼓勵支持自主創新產品迭代應用，加強智慧財產權司法保護和行政執法，建立新技術新產業新業態新模式統一的市場准入負面清單制度等。

(工商 )