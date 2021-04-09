IC通路商文曄科技（3036）9日公布3月自結合併營收337.81億元，月增28.21％，卻較去年同期減少4.49％；第一季累計合併營收則達976.46億元，與去年同期成長26.03％，不但為歷年同期新高，且接近上次法說會中提出的920～980億元預估高標。

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