證交所統計，4月9日台股收16,854點，周漲282.82點，漲幅約為1.71％，累計今年年初開盤迄今共60個交易日，集中市場總成交金額為20.84兆元，市場日平均成交金額為3,472.82億元，股票成交量周轉率衝高至48.6％。

證交所表示，本周集中交易市場總成交值為1.51兆元，全體上市股票成交金額為1.46兆元，股票成交量週轉率為4％。

另外，至4月9日止，全體上市公司市場總值為51.45兆元，單周市值大增8,688.29億元，增幅約1.72％。

(工商 )

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