今年來集中市場日均值 衝高至3,472億元 20:502021/04/09 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所統計，4月9日台股收16,854點，周漲282.82點，漲幅約為1.71％，累計今年年初開盤迄今共60個交易日，集中市場總成交金額為20.84兆元，市場日平均成交金額為3,472.82億元，股票成交量周轉率衝高至48.6％。 證交所表示，本周集中交易市場總成交值為1.51兆元，全體上市股票成交金額為1.46兆元，股票成交量週轉率為4％。 另外，至4月9日止，全體上市公司市場總值為51.45兆元，單周市值大增8,688.29億元，增幅約1.72％。 (工商 ) #兆元 #衝高 #全體上市 #集中市場日均值 #證交所統計 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 就是高運價 長榮3月營收創高 首度突破300億元 - 財經 - 工商 這檔超兇噴不停 散戶10年前上賊船自曝下場 - 財經 陽明等10檔上市股 下周一起恢復信用交易 - 財經 - 工商 新光慘敗 遭新光R1全面解約 - 財經要聞 - 工商時報 2021房市繼續燒 大台中七期 稀有地段 成購屋族首選 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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