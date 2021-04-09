Ella、馬志翔今（9日）上《佼心食堂》宣傳主演國片《聽見歌 再唱》，節目中看見網友留言：「阿姨你不要這麼激動好嗎？」Ella立馬佯裝生氣回：「是說我嗎？你叫我阿姨？是姐姐好不好！」讓主持人黃子佼忍不住提醒：「電影裡的人設這麼溫暖，本人這麼吵，妳這樣大家很難入戲。」對於戲裡戲外的大反差，Ella說「我就是要告訴大家我演得多好！」

片中有個感人橋段—馬校長身上被虎頭蜂螫叮，要求學生直接尿在他臉上救急，拍攝過程中，飾演學生的孩子們都不敢做，最後只好請學生尿在桶子內直接淋在頭上，Ella直呼「連大人都不敢了」、「玩比較兇的大人才敢啊」。更在被黃子佼問最想要和哪位明星交換身分時，不改辛辣風格，失控化身「慾女」，秒回「雷神索爾」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth），竟是因為「想狂摸他的Body」，還邊摸自己的身體邊喊「我的靈魂在他身上，一定要狂摸啊」。至於心中男神元斌，Ella先稱「神不可被侵犯」，下一秒又許願「交換成元斌老婆就好，期待元斌晚上把我撲倒」。

在節目中被粉絲問到「會不會像Selina一樣挑戰出演鬼片？」Ella還來不及回應就先被馬志翔、黃子佼反嗆「妳會嚇到鬼吧」、「妳那麼凶狠，連鬼都怕」，Ella自爆其實不看鬼片，且會在驚悚緊張的片段用狂笑來掩飾害怕，但真心表示不排斥接鬼片，只因為「演鬼可以穿同一套衣服，沒有連戲的問題」。而節目call out粉絲互動時，有鐵粉表示已號召到300人，將在台中包場力挺電影《聽見歌 再唱》，令Ella超感動，承諾一定會現身。該片9日口碑獻映 ，16日全台上映。

(中時 )