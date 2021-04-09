日本桌球天后福原愛被拍到與外型高帥的早稻田學弟甜赴橫濱約會兼過夜，更被爆出兩人疑似是雙重不倫，因為高帥男與小愛一樣都是已婚人士，與大學就交往的妻子仍同住一個屋簷下。身為日本人妻的台灣YouTuber「Mom Gaku（Gaku媽）」，近日更在影片分享因為福原愛不倫事件，讓日本人對台灣日常生活感到不可思議的6件事。

Gaku媽在影片分享台灣6件讓日本人感到不可思議的事，第一就是與公婆同住。她說日本人很少跟爸媽一起住，通常一到大學畢業後就會搬出去到外地工作，「而且公婆也不希望跟媳婦住在一起，他們覺得住在一起很奇怪，除非有一種住在一起的情況，就是二世代建築，一棟房子住兩戶，但從玄關到廁所全部分開，這個是有的。」

從小愛事件看台灣6大不可思議

第二件事就是台灣人重男輕女。Gaku媽說日本即便是有錢人家庭，也很少聽到婆婆會要求媳婦一定要生男孫。第三件事為非常注重跟親戚之間的關係，她表示這件事對於日本人來說也是相當不可思議，因為他們不只跟親戚有距離感，跟家人也有距離感，很多人就算跟父母同住一個城市，也可能一年才見一次面。而大部分的婆婆也不會替媳婦照顧小孩，但她們也不會干涉對小孩的管教方式。

另外就是台灣男生溫柔熱心又親切，不僅會幫女生做很多事情，在吵架時還會主動安撫對方，相當不容易。第五件事為日本人無法理解為何要公開放閃？Gaku媽笑說對日本人來說，台灣情侶非常愛放閃，喜歡在臉書公開與另一半甜蜜依偎、甚至牽手照片，大部分的日本人真的不喜歡在臉書公開交友狀況。

最後一點則是不能理解為何成家立業就要買房子這件事。Gaku媽表示很多日本人都是在婚後還是持續租房子，就算男生沒有房子，但結了婚再一起打拚買房子的情況也是很多，而其中原因不外乎是經濟問題，或日本公司調動頻繁，一個員工從南調到北都有可能，全家人不是一起跟老公搬家，就是老公單身赴任，自己住在員工宿舍，所以日本人對買房子這件事沒有像台灣人這麼積極。

(中時新聞網)