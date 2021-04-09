到美甲店做漂亮的指甲雖然可以提升美感，讓人心情變好，變得更有氣質，但皮膚專科林昀萱醫師卻提醒，做指甲也會伴隨許多症狀，嚴重甚至會讓指甲看起來更醜，反而人更沒有自信。同時她也給6點美甲建議，切記做指甲前24小時「不要刮腿毛！」

林昀萱在臉書專頁「調皮女醫皮膚專科林昀萱醫師」上表示，一位腳上有著漂亮湖水綠光療指甲的女生前來求診，並指著其中一隻沒做光療的腳趾說「醫生，為什麼我的這個腳指甲長得這麼醜？我好幾個月都不敢做美甲！」林昀萱直言，「妳不孤獨！妳不是第一個因為這樣指甲情況來看病的人！」

林昀萱指出，做指甲大致上分成兩種，「水晶指甲(acrylic nails)」和「光療指甲(gel nails，又叫作凝膠指甲)」。前者利用混合液態跟粉狀的丙烯酸樹脂(acrylates)來強化指甲，後者則是用丙烯酸酯單體(acrylate monomers)的指甲油，需要照光(photocuring)讓它聚合變硬。

然而，美甲看似光鮮亮麗，卻可能造成：「指甲變色」、「甲床分離」、「角蛋白去顆粒化」、「接觸性皮膚炎」、「指甲磨損」、「偽乾癬樣指甲變化」、「指甲變脆」、「指甲層狀分裂」、「甲溝炎」等感染風險。呼籲民眾當發現指甲變不健康時，要記得暫停美甲，去看皮膚科門診，而不是去做指甲遮掉。

對此，林昀萱也給想要美甲的民眾6個建議：

1.做指甲盡量選擇光療(凝膠指甲)，對指甲的傷害會比水晶指甲要小。

2.光療指甲選擇照LED燈會比照螢光紫外燈好。

3.千萬不要把指甲根部薄薄的那層小皮修掉！

4.不要用尖銳的物品去清指甲縫。

5.美甲前24小時不要剃腿毛，若刮腿毛有小傷口，再去做腳的美甲會有感染的風險。

6.挑重要日子再做美甲。

(中時新聞網)