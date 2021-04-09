第一金控2021年第一季盈餘表現不俗，3月稅後淨利達18.61億元，月增率6.6％，與去年同期相較，第一季季度盈餘表現成長達71.2％，主要是銀行子公司第一銀行的盈餘大幅增長，使第一季盈餘表現明顯超越去年同期。

第一金第一季累計稅後淨利達50.29億元，每股稅後盈餘(EPS)亦大幅成長達0.39元，年增率62.5％。

第一銀行3月稅後淨利達16.30億元，月增率10.9％，主要係營收表現較佳所致。淨利收因曆日回歸正常天數達25.83億元，月增率 6.6％，手續費收入同步增加至6.67億元，月增率25.9％，金融交易利得受惠於債券收益增加，以及外匯及衍生性商品收益上揚，單月盈餘提高至8.63億元，月增率63.0％。3月提存金額增加至6.62億元。覆蓋率微升至527.30％，累計稅後盈餘達44.02億元，年增率 32.8％。

第一金證券受惠於台股市場量能持續擴大推升經紀業務獲利，以及自營部門獲利同步增加，單月盈餘上揚至1.47億元，月增率 23.6％，累計稅後淨利則達3.67億元。

第一金投信因營業收入增加促使單月稅後盈餘上揚至925萬元，月增率78.2％，累計稅後淨利為2,112萬元，年增率96.6％。

第一金人壽單月稅後盈餘倍增至1.00億元，月增114.2％，主要係股利收入及處分利益等投資利益增加所致，另保險損失減少亦提升單月盈餘，累計稅後淨利達1.69億元。

第一金AMC單月稅後盈餘持平為1,220萬元，月減率1.4％，累計稅後淨利達3,563萬元，年增率7.0％。

(工商 )