葉全真在週日偶像劇《戀愛是科學》中飾演的職場女菁英卓乃慧，身為才能出眾、精明幹練的三高女，想在三個月內把自己嫁掉，於是參加婚姻仲介所開始相親，卻沒想到自己會是婚姻市場上最滯銷的類型。而她的橋段衝出收視高點，她開心感謝觀眾支持，認為或許身邊像「卓乃慧」類型的朋友多，讓大家特別有感。

葉全真分享自己的感情觀，不管雙方的條件、個性差異，「有心」就可以一起克服，若被其他聲音干擾，代表決心不夠堅定。葉全真現在仍希望有個伴，相處起來自在、舒服、輕鬆，「彼此是心靈的依靠，可以互相陪伴扶持，但又不會讓對方有被依賴的壓迫感，那就是我認為『對的人』。」

葉全真多年演出台語劇，難得演偶像劇，她認為兩者沒差別，都是自己喜歡的事。這次首度和許懷民合作，讚他聰明、保有童心，是自己欣賞的類型。有場戲在河邊的戲，兩人看似浪漫，實際上吹了整天的冷風，葉全真回憶，「冷到收音全是風聲，頭髮一直往臉上吹、還把大傘吹倒」，拍到邊演邊吸鼻水，當下只想泡熱水澡、喝杯熱茶。

平常就很愛講冷笑話的許懷民，被葉全真笑虧：「在天氣很冷的時候，他特別愛說冷笑話，還好夏天快來了，不然我會被他的冷笑話冷死。」葉全真還爆料許懷民真的是個邏輯思考獨特的人，明明都已經拍戲拍到流鼻涕、打噴嚏，冷到發抖了，他竟然還趁空檔去買了一個冰的甜點，原因是他說：「我現在只想吃甜的增加我的熱量，只要是甜的就可以。」葉全真心想：「藝術工作者果然跟一般人想的不一樣。」

葉全真、許懷民在《戀愛是科學》頂冷風拍攝。（三立提供）

(中時 )