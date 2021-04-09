來自韓國，訴求精準保養的蘭吉兒L’EGERE，繼去年推出熱銷3度斷貨的超能亮系列美白安瓶精華後，今年春夏再推出新品美白安瓶精油噴霧、美白安瓶雪沙霜，秉持「速效有感、縮時保養」的概念，以醫美的品質、開架的價格，揮別黯沉不帶給肌膚負擔。

今年蘭吉兒L’EGERE邀請吳婉君擔任超能亮系列商品代言人，平日忙於拍戲的吳婉君，勤於工作之餘也不懈怠保養，但在每天睡不到幾小時的空檔，怎麼好好呵護肌膚？吳婉君分享，自己是敏感性膚質，挑選保養品格外嚴格，接下蘭吉兒L’EGERE的代言也是在親身試用過一段時間後，真心推薦。吳婉君是「美白安瓶精華」的愛用者，認為「安瓶」保養的概念很適合忙碌的生活型態，另外也推薦新品「美白安瓶精油噴霧」，使用很方便，一瓶取代化妝水、精華液兩步驟，瞬效吸收，還有「美白安瓶雪沙霜」，首罐細如雪沙質地的凝霜，一抹即化並帶來沁涼感，使用感受非常舒爽，柔霧控油不黏膩。

吳婉君推薦新品「美白安瓶精油噴霧」，一瓶取代化妝水、精華液兩步驟非常方便。（圖／品牌提供）

美白安瓶精華噴霧挾著去年韓國安瓶斷貨王「美白安瓶精華」的熱銷氣勢，成分含5%植萃精油、95%美白精華露，1搖、2噴、3透亮，可達到妝前亮白、保濕補水、定妝亮澤，外油內乾的缺水肌也需要這支。美白安瓶雪沙霜首創獨家質地，細緻度更勝冰沙，一抹即化，沁涼鎖水，對於曬後肌膚的降溫也立即有感，柔霧控油在夏天使用也清爽無負擔。

美白安瓶雪沙霜首創獨家質地，一抹即化，沁涼鎖水。（圖／品牌提供）

去年甫上市就月銷破萬瓶的美白安瓶精華美白效果超有感，獲得滿意度92%的好評，白天使用也不反黑，加上好吸收不黏膩，受到台韓網紅爭相推薦，可說是美白控必收的好物。

美白安瓶精華是蘭吉兒L’EGERE熱賣品，吳婉君也是愛用者。（圖／品牌提供）

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★公佈時間 ｜ 2021/4/22

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(中時新聞網)