大雅親子館暨公設民營托嬰中心開幕活動邀請幼兒園學童表演。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕上任後力推「公托倍增」，打造平價、友善的托育環境，台中市大雅親子館暨公設民營托嬰中心今日開幕。盧秀燕出席揭牌時除恭賀潭雅神首座親子館暨公托誕生，更強調未來將持續建設更多公托、公幼與親子館，不只倍增，還要三倍增，打造宜居台中。

盧秀燕表示，大雅區有近10萬人口，但過去公托、親子館等幼教資源相對偏少，她上任以來致力推動公托公幼倍增計畫，今日第一座親子館暨公托開幕，其中公托可收托40名嬰幼兒，並委由經驗豐富的唐氏症基金會營運，相信一定能讓大雅地區父母安心。

盧秀燕提到，設立親子館與公托不易，不只要尋覓合適地點，更須籌措經費，感謝在地立法委員、市議員大力支持市府政策，讓社會局按照計畫期程順利完成，未來市府將持續努力，讓台中公托公幼、親子館數量再擴增。

社會局表示，大雅親子館暨公托場地為舊大雅第二公有零售市場用地，建物由經濟發展局移撥給社會局使用。大雅公托採「日間收托」，可收托40名嬰幼兒，收托時間為週一至五上午8時至下午6時，每月托育費7000元，並可協助家長申請托育費用補助3000元，中低、低收入戶可享免費入托。

親子館部分規劃0至2歲「寶寶區」，還有2至6歲積木王國、角色扮演區、藝術創作區、親子故事屋及益智區等五大探索區，依照各階段兒童發展需求，分齡、分區、分主題規劃設計，藉由互動環境促進親子情感；此外，大雅親子館與托嬰中心結合，讓0到6歲的孩子都可得到妥善照顧，提供多元化照顧空間。

社會局長彭懷真說明，目前台中市已成立北區、豐原、沙鹿、大甲、大里、南屯、坪林、石岡、太平、和平、大雅等11間親子館，后里親子館也將接續開幕，未來更將規劃烏日、西屯、神岡、北屯、東區親子館，讓數量擴增至17家；此外，台中市公托也由5處增加到15處，數量3倍增，預計2022年規劃布點50間公托，達到10倍增。

今日「台中市大雅親子館暨公設民營托嬰中心」開幕儀式，盧秀燕、彭懷真、立委楊瓊瓔、台中市議員徐瑄灃、羅永珍、吳顯森、大雅區長李修齊、唐氏症基金會董事長林正俠共同揭牌。

大雅親子館暨公托場地為舊大雅第二公有零售市場用地，建物由經濟發展局移撥給社會局使用。（王文吉攝）

大雅親子館規劃0至2歲「寶寶區」，還有2至6歲積木王國、角色扮演區、藝術創作區、親子故事屋及益智區等五大探索區。（王文吉攝）

大雅親子館規劃0至2歲「寶寶區」，還有2至6歲積木王國、角色扮演區、藝術創作區、親子故事屋及益智區等五大探索區。（王文吉攝）

大雅親子館暨公設民營托嬰中心委由經驗豐富的唐氏症基金會營運。（王文吉攝）

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