「選葡萄酒看年份」是許多品酒人熟知的經驗法則。但您相信嗎？壞年頭竟也能產出風味絕佳的葡萄酒！在4/10(六)起至4/18(日)即可來誠品信義店6F展演廳，一同瞭解誠品酒窖如何匯聚法國、德國、義大利等9國14大產區，超過50家知名酒莊逾4,000款佳釀。
每一種酒款都有它的故事，限量珍稀酩酒，品酒多年的行家也未必皆能親眼一見。例如獲得「世界10大香檳品牌」肯定的Taittinger Collection，香檳風味濃郁優雅，是英國黛安娜王妃當年的婚宴用酒，瓶身包裝由品牌每年邀請全球知名藝術家設計，極具收藏價值！還有被譽為「波爾多貴腐甜酒之王」的1966年Chateau d' Yquem Ygrec，經3年半桶中熟成，酒體散發宛若蜜餞柑橘的果乾甜香及金合歡花、佛手柑香氣，口感華麗濃郁、不容錯過。
除了豐富紅白酒，此次藏酒品鑑會還有逾千款香檳邀您體驗：深獲歐陸皇室喜愛、品牌歷史超過200年的Champagne Henriot，獨家Cuve 38香檳特別選用法國白丘區（Cotes des Blancs）最佳特級園葡萄，歷經5年窖藏緩慢熟成，殘糖量低於5g/l，呈現迷人酒香與白丘風土之美；先祖為法國皇家釀酒師的Champagne Andre Clouet，明星酒款NV Brut The V6 Experience由不同年份的100% Bouzy黑皮諾混釀而成，歷經6年瓶中熟成，散發豐富莓果、奶油蛋糕、白堊石、橘皮及柚子風味，口感豐厚飽滿、氣泡極具張力；還有在國際上獲獎無數的紐西蘭酒莊Saint Clair，2020年最新酒款Wishbone Sauvignon Blanc充滿強勁的熱帶水果、檸檬及檸檬草氣息，清新酸度架構出優美酒體，即飲便能享受最佳風味！
此次藏酒品鑑會活動期間是在4/10(六) - 4/18(日)，誠品酒窖也策畫專業「品酒會」、「活動飲展」及「大師講座」等系列品飲活動，想要入場的讀者，先要至ACCUPASS購票；消費滿千可全額折抵，可趁這次體驗世界葡萄酒文化。
中時新聞網提醒您：未滿十八歲請勿飲酒．禁止酒駕．飲酒過量、有害健康。
(中時新聞網)
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