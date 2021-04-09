英國菲立普親王（Prince Philip）於今（9日）病逝，享年99歲。菲立普親王曾因心臟問題多次進出醫院，2018年更一度傳出過世的假消息，如今菲立普親王逝世，伊麗莎白女王也將為其進行8天的哀悼，暫停所有公務，而他與子嗣疏遠的關係也成為他一生中的遺憾。

據《NBC News》、《紐約時報》報導，菲立普親王出生希臘，放棄希臘與丹麥皇室身分，與伊麗莎白女王共結連理73年，菲立普親王在教育子女一直以嚴厲聞名，只不過其許多種族歧視，以及帶有偏見的言論仍帶來許多爭議，更使得他的子女也因此回頭對他發出多項指控。

菲立普親王長子查爾斯（Charles）曾披露，他小時候飽受父親言語傷害，一次又一次在親友面前貶低他；另外，英國作家Jonathan Dimbleby也曾在1994年與查爾斯合作的傳記中指出，菲立普親王太過放任安妮公主，並撻伐他公開數落自己的兒子。

除此之外，菲利普親王的孫子威廉王子曾於2004年評價他祖父，「他認為是對的事情就會直接跟我說，根本不在乎我想不想聽，或是否會因為他這席話受到打擊」；而哈立王子（Harry）和其混血妻子梅根（Megan）也在採訪中透露，王室成員中帶有種族歧視的言論。

而如今隨著菲立普親王的逝世，曾對菲立普親王做多番指控的子嗣的反應也令各界關注。

(中時新聞網)