想要追求外國女子當女朋友，總是會令人覺得難以達成，即使再有興趣，也不敢踏出第一步，一名男網友在網路上分享自己與外國女友交往的經驗，強調自己外型也不是所謂又高又帥，但至今有不少成功例子，鼓勵台男可以勇敢嘗試追求。

男網友在論壇「Dcard」發文與外國女友交往的心得，透露自己感情史中，有幾任都是歐美女子，「比較特別的一任，是巴基斯坦裔英國藉」，表示會想與外國女子交往，最大原因是可以感受不同文化，學到很多這輩子學不到的東西，除了新鮮感之外，當然床上也是可以獲得更大滿足。

男網友分享異國戀(圖片截自Dcard)

男網友表示，身邊很多男性朋友，大多數都覺得外國女生很吸引人，只不過感覺「太難」，他也坦言確實一開始因為文化差異，加上台男害羞、怕被拒絕，會有點卻步，反而錯失良機。不過只要勇敢踏出第一步，更不用擔心自己不夠高、不夠帥，成功機率其實不低。

而外國女子的優點，其中像是「不太在乎另一半的經濟狀況」，就已經非常吸引人，鼓勵台男不需要因為對方來自經濟發展較好的國家，而貶低自己；至於台男會吸引到外國女子的優點，原PO認為雖然第一眼不一定有興趣，反倒是慢慢認識後，發現相處起來很舒服，也比較會為對方著想。

原PO說，不知道何時開始，與異國異性交往成為被取笑的對象，尤其「CCR」（Cross Cultural Romance）更成貶義詞，不過他自己並沒有覺得哪個國家女生比較好，更不認為台灣女生不優，只是每個國家都各有自己文化的優缺點，放開自己的眼界，可以獲得不少人生體驗。

(中時新聞網)