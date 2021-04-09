韓劇《VOICE》系列創下韓國OCN電視台開台以來最高收視紀錄，日前媒體報導現正如火如荼拍攝的最新第四季，預計將於6月推出，消息指出《VOICE 4》男主角由男神宋承憲擔綱，角色設定將會延續前三季劇情。

李荷娜、李陣郁主演的《VOICE 3》也將在台灣電視台預熱播出，劇情從「面具男」將女生四肢分離綁在空中的驚悚橋段展開，延續「VOICE」系列一貫的懸疑手法，帶給觀眾感觀刺激的視覺震撼。李荷娜、李陣郁對於再次搭檔合作都相當興奮，就連一個擊掌，都逗趣要求改成拳頭式擊掌才適合兩人，李陣郁也滿足表示：「我們默契十足外，這個劇組也是氣氛最好的團隊。」

李陣郁表示《VOICE 2》留下的伏筆，《VOICE 3》都會一一解開。（八大提供）

談及接拍《VOICE 3》，李陣郁表示：「《VOICE 2》裡，我與反派權律所留下的伏筆，在第三季中都會一一解開。」再度搭檔合作的李荷娜也語帶保留說：「《VOICE 3》裡我的聽力將因為爆炸事件而變得異常，這不僅是《VOICE 3》的開端，也是結尾。」男女主角不約而同對劇情發展都極為保留，也替《VOICE 3》增添不少可看度。

拍攝空檔，李荷娜幫大家搥背，還不忘親切關心問候：「你會累嗎？工作加油唷！」突如其來的舉動讓現場男生滿臉驚恐，看到大家一時愣住的樣子，李荷娜忍不住大笑，招實供出：「因有攝影機在拍啦！」也讓一旁的男演員恍然大悟笑說：「我還在想說這個人怎麼變得這麼奇怪，讓我覺得很害怕！」立刻引起眾人哄堂大笑。該劇每週六晚間10點半在八大綜合台播出。

(中時 )