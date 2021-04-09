香港資深女星溫碧霞，15歲因外型出眾在街上被星探挖掘出道，在2001年版本《封神榜》飾演蘇妲己，完美詮釋狐媚誘人的一面，成為不少觀眾心中「最性感妲己」；近期溫碧霞久違換上古裝引起熱議，今（9）日又PO出性感比基尼照，好身材幾乎看不出她已經54歲，粉絲驚喜大讚「真美魔女」。

日前溫碧霞才到杭州出席活動，換上古裝再現她當年迷倒萬千少男的盛世美貌，今日她更新微博動態，結束工作已經飛奔三亞渡假，興奮地表示「love陽光與海灘」；照片中溫碧霞戴著編織草帽、穿著清涼裝扮在海邊玩耍，看起來十分愜意。

54歲溫碧霞換上比基尼，身材宛如青春少女。(圖/ 摘自溫碧霞微博)

另外溫碧霞也換上火辣的比基尼，在飯店泳池玩水，或是在岸邊享受曬日光浴的感覺；但已經54歲的溫碧霞，穿著比基尼的身材完全不輸年輕妹妹，背影照根本就是20歲出頭的少女，狀態保養得相當好。

一票網友看到溫碧霞的身材感到不可思議，紛紛驚呼「哇賽好美喔」、「狀態太好了」、「看得出來非常開心」、「為什麼身材一直那麼好看」、「妲己娘娘風韻猶存」、「毫無歲月痕跡，神仙姐姐吧」、「姐姐就是美魔女啊，完全不老的」、「狀態還是一如既往地那麼年輕美麗」。

(中時新聞網)