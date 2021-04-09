中央流行疫情指揮中心近日宣布，12日開始中央和地方縣市首長可以接種新冠肺炎AZ疫苗，台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲都紛紛宣布將會在首日施打，而新北市長侯友宜則宣布將在12日早上8時15分先到醫院準備，比其他六都市長都早前往。對此，侯友宜表示，周一行程早在一周前就已排定，完全按照行程安排，沒有刻意提早施打。

「只要首長願意施打，不管在哪個時間點都很好。」侯友宜表示，周一的行程早在一周前就排定，當天9點半要到台北參加活動，10點半又有一場新北的活動，算來算去只能在8點半施打，完全是行程時間安排，跟幾點施打無關，且自己本來想下午施打，但看下午行程也滿檔，只能在早上施打，在醫院停留半小時後繼續趕行程。

至於是否會擔心疫苗副作用，侯友宜說，自己對AZ疫苗有信心，也知道AZ疫苗打完後可能會有發燒、痠痛等副作用，但行程排定就要照走，有責任把工作做好，先抱著把工作做好為第一優先，至於有無副作用要打了才知道，萬一有再視情況處理，不過周一周二行程都已排好，也沒時間休息。

(中時 )