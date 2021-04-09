台南市安定區溪尾滯洪池環境周邊改善工程，期盼提供市民一個休閒好去處。（台南市府提供／劉秀芬台南傳真）

台南市長黃偉哲9日傍晚視察滯洪池環境周邊改善工程，期待阿勃勒花開時，大家來體驗安定區在地文化。（台南市府提供／劉秀芬台南傳真）

台南安定區鄰近南科園區，近年受惠園區外溢效應帶動，大量就業人口通勤、入住，台南市府加強地方交通及防洪治水建設，於溪尾打造「生態滯洪公園」，市長黃偉哲9日傍晚視察滯洪池環境周邊改善工程，期盼結合在地藝文、民俗活動，催生藝文產業聚落及展演場域，期待阿勃勒花開時，大家來體驗安定區在地文化。

安定區長李燿州指出，中央及市府共挹注了4432萬元經費打造的「溪尾（蘇厝）滯洪池」，面積約41.5公頃、滯洪量可達140萬噸，是目前台南最大的滯洪池，景觀工程結合王船祭意象和船型景觀平台，王船祭意象貼石壁畫、堤頂水波紋意象步道、船型觀景平台、棕沙燕觀察解說區等項目，滯洪池的啟用有效紓緩安定區排水的壓力，營造優質休憩環境，能有效保護周邊聚落遠離水患。

另外，南市府投入逾2億元開闢港口（灣港）滯洪池，解決安順寮的排水、淹水問題，並著手完成「下洲子中排一抽水治理工程」，新建抽水站及下游段護岸，紓緩下洲子、港尾等處易積淹水狀況。

因應南科發展帶來大批就業人口，市府也斥資總經費約9.7億元，將於南科特定區北側開闢5-40M、10-30M兩條計畫道路，提供安定交流道下來車輛可由安定東路直接進入南科，紓解尖峰時間車流，也進行國道一號安定交流道聯絡道(市道178)路面及蘇厝等里的道路改善，供民眾安全通行。

安定區公所指出，安定區以農業、工業為主，農業以安定三寶「胡麻」、「蘆筍」、「無患子」最出名，工業則有進駐117家廠商的「安定工業區」和「中崙工業區」；而今年適逢三年一科的「台南香科年」，由安定蘇厝真護宮王船祭打頭陣，讓民眾感受「眾神之都」的信仰魅力。

黄偉哲表示，歡迎大家來體驗安定區的宗教歷史、人文景觀及產業文化，阿勃勒花開時，大家作伙來一趟深度旅遊，市府未來會持續努力經營在地建設，期盼未來使得市民生活更便利。

(中時 )