不動產投資信託新光一號（新光R1）再起波瀾。8日新光R1由信託監察人晶華管護召開受益人會議通過四議案與六項臨時動議，兆豐銀行初步回應，除承認晶華管護已辭去監察人外，其餘議案仍在法律評估中，傾向多數不會執行，晶華管護總經理林超驊9日回應「將對兆豐銀行採取激烈手段」，走司法途徑求償等。

新光R1的8日受益人會議通過，終止新壽樓管的複委任契約、停止向新光人壽與新光建設承租任何車位、晶華管護辭去監察人、推選律師翁偉倫出任信託監察人的四項議案；同時臨時動議，終止基金律師邱淑卿的委任契約；終止因管理缺失，終止管理機構新昕國際的委任契約；票選晶華管護為第一優先議約的管理機構；授權兆豐銀委任理律事務所擔任基金法律顧問；由基金監察人對兆豐銀及新昕國際追究法律責任；解除新壽樓管的相關損失由新光R1負擔等。

但兆豐銀9日已代律師邱淑卿公告，強調並未收到監察人的正式開會通知，且已事先告知林超驊當日因故無法出席，且法律並未明訂基金法律顧問一定要出席受益人大會，絕對不是「無任何理由拒絕出席本次受益人會議」，但8日受益人會議決議終止委任邱淑卿擔任基金法律顧問的提案，邱淑卿強調解任前題顯然與事實不符，為捍衛其聲譽，所以請兆豐銀代為公告。

兆豐銀行亦在公告中載明，經查目前法規確無規範律師應出席受益人會議，新光R1的法律顧問並未罔顧其職責，所以「本基金無終止與本基金法律顧問委任契約之必要性， 以維全體受益人權益」，也就是兆豐銀並不會執行解除邱淑卿法律顧問的委任關係。

林超驊9日出示曾與兆豐銀信託部經理的對話，並強調邱淑卿以受益人會議要開放媒體採訪為由，拒不出席，他也事先告知兆豐銀，兆豐銀還准其以每小時上限8千元的額度，聘律師擔任8日當天受益人會議的法律顧問，代表兆豐銀亦事先知道律師拒不出席，受益人會議要以邱淑卿罔顧受益人權益終止委任，兆豐銀亦事先知情，現在卻推翻受益人的決議。

林超驊亦透露，9日與兆豐銀溝通，兆豐銀初步回應，除承認晶華管護已辭去監察人身份外，其餘決議目前都在進行法律評估，初步決定都不執行，林超驊表示，兆豐銀必須出示不執行受益人會議決議的法律依據，且若兆豐銀繼續付費給新壽樓管、新昕國際等，就是損害新光R1受益人的權益，12日將以受益人身份，對兆豐銀採取更激烈的手段。

(工商 )