為協助我國廠商拓展出口貿易及拓銷非洲市場，輸出入銀行與奈及利亞Nigerian Export-Import Bank已於3月完成轉融資合約之簽署，除南非Absa Bank Limited外，再度於非洲新增1家轉融資銀行據點。

轉融資業務係由輸出入銀行提供資金給國內外金融機構，供其轉貸給國外進口商，間接提供該進口商分期付款融資，以購買我國產品，透過轉融資減輕進口商之財務負擔，藉以提高國外買主向我國廠商採購之意願，強化我國產品在國際市場之競爭力。迄今年3月底，輸出入銀行已與30國78家銀行建立轉融資合作關係。

Nigerian Export-Import Bank係奈及利亞政府於1991年成立之輸出入信用機構，提供輸出入融資、保證與輸出信用保險等業務為主，協助該國進出口商拓展國際貿易，其股東為奈及利亞央行(Central Bank of Nigeria)及財政部(Ministry of Finance Incorporated)。

此次輸出入銀行配合政府「非洲計畫」，與Nigerian Export-Import Bank建立轉融資合作關係，預期透過雙方轉融資業務合作，可大力提升我國產品進軍非洲市場之競爭力，落實輸銀宗旨「強化貿易金融，協助對外貿易」。

(工商 )