境外基金前十大排名變動不大，值得關注的是太平洋品浩（PIMCO）投顧是境外基金總代理的新兵，在PIMCO旗下基金大熱銷之後，已擠上前十大境外基金品牌，不過，太平洋品浩（PIMCO）投顧卻是境外基金規模前十大、甚至前15大中唯一虧損的境外基金總代理人。

截至2020年12月底為止，境外基金規模前十大分別為聯博投信、摩根投信、安聯投信、富蘭克林投顧、富達投信、貝萊德投信、野村投信、鋒裕匯理投信、品浩太平洋投顧以及施羅德投信，前十大規模達新台幣3.17兆元，已占境外基金規模3.69兆的86％。另外，排名第11名至15名為國泰投顧、霸菱投顧、瑞銀投信、瀚亞投信及路博邁投信。

根據碁石智庫即將於6月份出版的「2020年台灣投信投顧產業經營及獲利分析報告」指出，2020年對投信投顧而言是非常豐收的一年。截至2020年年底止，台灣39家投信及84家投顧管理規模破7.0兆台幣，若再加上境外基金3.7兆台幣規模，全體市場規模首次破10兆台幣，較2019年成長10.3％。

碁石智庫負責人陳如鈊表示，就目前境外基金40家總代理中，包含25家投信及15家投顧。以2020年為例，前15大境外基金總代理(包含11家投信及4家投顧)就占了93.5％市占率，合計在2020年的獲利，也較2019年成長20％。

陳如鈊指出，從2020年起基金銷售通路改採管理資產規模計算，通路不能再向基金業者索取專案費，銀行也不得收取額外銷售手續費。此法令實施下來，也反應在境外基金的低留存率，在2020年只有3％，也就是賣了100億的基金同時會有97億的錢贖回。

至於前15大境外基金總代理中，獲利前五名依次是安聯投信（7.45億元）、野村投信（7.43億元）、貝萊德投信（5.09億元）、富蘭克林投顧（2.99億元）以及聯博投信（2.52億元）等。

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