2021年木蘭女足聯賽10日點燃戰火，去年聯賽、盃賽都是冠亞軍的花蓮與台中藍鯨，首戰就要在台中太原球場狹路相逢。桃園國際在新主場青埔球場首戰台北熊讚，桃園市長鄭文燦將到場督陣，整軍經武的高雄陽信則要到新北航源的輔大主場踢館。木蘭聯賽提供的觀戰焦點如下：

●台中藍鯨vs.花蓮（博斯運動二台、CTFA.TV直播）

1. 去年花蓮對藍鯨取得4戰全勝的絕對優勢（例行賽3勝，聯賽盃1勝），主要原因為藍鯨的門將以及花蓮的空戰優勢，而藍鯨本季也特意補強，除了留下香港門將吳卓蔚外，泰國國腳頌賽的加盟將會大幅提升後防高度，與花蓮鋒線的再度對決勢必精彩。

2. 雙方強大的火力對決令人期待，花蓮方面，2020木蘭最佳球員吳詩萍（去年攻進19球）、助攻王譚汶琳（9次助攻）組成恐怖雙箭頭；藍鯨方面，則有2021木蘭金靴包欣玄（21球）、與年輕國腳粘菁云的搭配，但美國外援瑪芮兒因隔離本周無法上場，蘇育萱和田中麻帆則因大專聯賽傷勢，狀態仍是未知數。

3. 藍鯨過去累積59勝（僅次於花蓮63勝），本輪將挑戰成為木蘭聯賽第2支達成60勝的俱樂部。

去年亞軍台中藍鯨延攬泰國後衛頌賽（左），加上去年金靴后包欣玄（右）與香港國門吳卓蔚，新球季來勢洶洶。（中華足協提供）

●桃園國際vs.臺北熊讚（CTFA.TV直播）

1. 歷年來國際面對熊讚僅獲得3平3負的成績，本周在桃園青埔的歷史首役將要挑戰對上熊讚的首勝。

2. 國際本季失去了丁旗、陳燕萍、楊雅涵等鋒線悍將，洋將群也尚未抵台，纚固妮卡兒與莊佳葦的火力讓人擔心，而朱芳儀、潘彥昕領銜的後防表現更是能否獲取積分的關鍵。

3. 熊讚上季的隊內進球王蘇芯芸回歸花蓮，火力空缺將交由林欣卉、王羿婷與丁家英來共同分擔，而本季補進的簡奇陞將在桃園家鄉父老面前面對前東家國際，表現令人期待。

高雄陽信今年延攬中華隊主力前鋒丁旗，進攻火力可望提升。（中華足協提供）

●新北航源FC vs.高雄陽信（CTFA.TV直播）

1. 航源上季3勝有2勝來自高雄陽信，但本季陽信已非吳下阿蒙，將力爭2019年9月14日以來的對戰首勝。

2. 航源上季於輔大足球場未嘗敗績（1勝1和），本場比賽能否創下輔大主場3連不敗紀錄？

3. 陽信本季新援李綉琴（9球）、丁旗（7球）上季進球數合計比陽信全隊進球數（9球）還多，兩位鋒將與若林美里的配合將會是觀察重點。

(中時 )