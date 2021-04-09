英國女王伊麗莎白二世的丈夫菲立普親王9日逝世，享耆壽99歲。外界除對英國王室家庭致上哀悼，更疑惑先前在專訪中大爆猛料、快要與王室一刀兩斷的哈利王子和妻子梅根，是否會回英國奔喪。兩人的友人透露，哈利王子應會返回英國，但梅根就很難說了。

一名與兩人關係親近的友人向英國《每日郵報》（Daily Mail）透露，哈利王子「肯定會排除萬難」返回英國，並可能已在打包行李。「在這個艱困的時刻，他現在唯一想做的事，就是返回家人的身邊，尤其是他祖母的身邊。」

不過梅根就不一定了。這名友人表示，由於梅根目前已懷上第二胎，所以她將需要先和醫師討論，以釐清目前的身體狀況是否適合進行旅行。至今為止，哈利王子與梅根尚未對是否回英奔喪一事置評。

《每日郵報》指出，在爆炸性專訪播出後，目前仍不確定兩人是否能得到王室或英國大眾的歡迎，尤其是該專訪播出至今才僅約1個月，且當時正值菲立普親王住院治療。雖然歐普拉的好友、同時也是電視名人的蓋爾金稍後指出，若菲立普親王病情惡化，專訪將不會播出，但此消息並未獲得「哥倫比亞廣播公司」（CBS）的證實。據稱CBS為該專訪花了800萬美元（約新台幣2.3億元）。

哈利王子今年原本就有返回英國的打算，他原預計7月1日前往倫敦的肯辛頓宮（Kensington Palace），參與他母親黛安娜王妃的雕像揭幕儀式。不過還不清楚他原本是否有計畫參與4月21日的伊麗莎白二世95歲大壽，以及6月10日的菲立普親王百歲生日儀式。

(中時新聞網)