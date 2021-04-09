演員至台下與小朋友有獎徵答互動。（金山公所提供／葉德正新北傳真）

新北市金山區公所推出第一屆「兒童藝文月」巡迴展演，現場貴賓、小朋友與演員大合照。（金山公所提供／葉德正新北傳真）

歡慶兒童月，新北市金山區公所推出第一屆「兒童藝文月」巡迴展演9日精彩開演，今晚現場200多位的學生及家長嗨金山國小禮堂，後續還有黃金傳奇系列3部獨創戲碼金山三寶、乘風破浪的妖怪、決戰金包里，分別16日在三和國小戶外操場、23日中角國小戶外操場、30日金美國民小學5樓大禮堂開演，邀請民眾一起共襄盛舉。

金山區長廖武輝表示，本次演出邀請到｢六藝劇團｣在劇情上巧妙地將民俗故事西遊記結合金山在地元素，像是傳承百年的蹦火技藝、金山三寶紅心甘藷、芋頭、筊白筍及擁有世界五大泉質的金山區溫泉，中角灣國際衝浪基地、全台首座衝浪學苑中角國小等，透過欣賞演出了解金山在地文化。

廖武輝說，希望小朋友更認識自己的故鄉，進而對自己的故鄉感到驕傲，也特別感謝台電公司第二核能發電廠贊助本次的展演。

現場學生童弟弟表示，今天來看這場戲劇覺得劇情很有趣，也更加認識金山特有的「蹦火仔」傳統捕魚文化，很好奇後續故事如何融入金山特色的風、火、水、土等元素去解救師父，後面三場也會請爸媽帶我參加，期待集章換禮物。

金山區公所表示，這次準備一系列的戲劇演出，並與台下小朋友互動，答對問題就可以獲得小禮物，讓現場小朋友每個都笑容滿面，踴躍舉手回答問題。

後續還有黃金傳奇系列的3部獨創戲碼—金山三寶、乘風破浪的妖怪、決戰金包里，分別於4月16日(五)三和國民小學戶外操場、4月23日(五)中角國民小學戶外操場、4月30日(五)金美國民小學5樓大禮堂，邀請大家一起來共襄盛舉。

(中時 )