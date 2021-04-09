韓國實境秀《海路先遣隊》由《西伯利亞先遣隊》原班底打造，金南佶、朴星雄、高圭弼、高我星等人出演，途中還有李相侖、柳演錫登船送暖，一起體驗吃飽睡、睡飽吃的生活。在疫情延燒、海外旅行不便之際，製作團隊打造「非接觸」的海上真人秀，從西海南端的木浦，一路航向東海的獨島，4位成員參加了40小時的培訓課程取得駕照，在沒有船長帶領下，完成1094公里的航程。

前年李善均邀請金南佶參加《西伯利亞先遣隊》，大夥在火車上相處的時光讓他充滿回憶與感動，這期節目則以金南佶為中心，他找了「搶鏡綠葉」高圭弼續攤出遊，2人因拍攝《熱血祭司》結識，這回已是第3次合作，默契自然不在話下。大哥朴星雄起初以會暈船為由婉拒，金南佶竟稱他貼暈船貼還嘔吐的樣子很「平易近人」，成功說服他來參加。高我星首次擔任綜藝節目班底，歸功於朴星雄，2人在6年間合作了4部作品而變熟，笑說「我真的是相信他才來」。

朴星雄在節目中開心駕船，還透過視訊與妻兒分享美景，卻透露自己得了恐慌症，「那時候飾演的角色，每天都像瘋子般大吼大叫，用刀和槍殺人，這樣拍了半年，到第5個月開始感到恐慌」，這是他經過5個月的休息後，第一個接的節目，原本抱持著旅行療癒身心的想法，卻因暈船飽受折磨，但能和朋友們聚在一起，彷彿甩開恐慌症了。

比起火車之旅，海上航行容易受到天氣的影響，長達12天11夜、每天航行10到20多個小時，得在搖晃的船上簡單解決基本食宿，高我星曾演出《深夜食堂》被點名負責做蛋包飯，朴星雄更加碼要吃美式早餐、泡菜炒飯，惹得金南佶嫌麻煩，直呼「一天吃一餐就夠了」，朴星雄笑說這樣高圭弼會餓死。大夥對金南佶的廚藝讚不絕口。《海路先遣隊》每週六晚間10點，在東森戲劇40頻道播出。

(中時 )