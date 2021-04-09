第一銀行為推廣優質的數位平台服務，以行庫代號「007」發想，推出「集7拿好禮 月月都有禮」回饋活動，第一季活動好評如潮，並加碼推出第二季活動「集7財富自由地圖」，此次祭出大獎New Gogoro 3共三台，與超過新臺幣20萬元回饋金準備送給客戶。

本次活動分為「理財任務」及「理債任務」，提供客戶更完整的數位產品。

其中，理財任務方面，對於剛接觸的數位新鮮人，可透過第一銀行「e-First智能理財」服務輕鬆跨出理財旅程第一步；理債任務的部分，只要於7月31日前申辦信貸並成功撥貸，就有機會抽中最高8,888元的回饋金，適合繳稅季節有資金需求的客戶。

第一銀行集7任務第一季已送出7支iPhone12 Pro 128GB，與總額超過30萬元的臺、外幣回饋金，活動標語與超強回饋的活動形式，目前已吸引超過八萬人次參加。

第一銀行表示，過去大家朗朗上口的「你不理財，財不理你」都聚焦在理財，但其實人生各階段產生的花費，不論是為了自我實現的進修費用，或是為了給家人更好生活品質的家具家電支出，在未來可分期負擔的情形下，都可以透過信貸達成，讓銀行協助成就更好的未來。亦即人生「要理財，更要聰明理債」，才能逐步邁向財富自由。

除了追求財富自由，一魚好幾吃的集7任務回饋活動從即日起持續至6月30日。

(工商 )