受到元大金控暨元大文教基金會邀請，知名媒體人于美人化身于老師到台北市明道國小，與學童分享漢字的奧妙，透過遊戲與學童熱烈互動。

元大金控暨元大文教基金會長期關注資源困頓學童的學習機會，本次一共舉辦三場「公益贈書 快樂閱讀」活動，除贈送《花心漢字 字獨遊戲本》給該校，更邀請作者于美人到場與學童互動，這三場活動有146人次參與，參加活動的同學異口同聲表示，于美人老師上課方式生動活潑，有別於學校的課程，學校老師也非常推崇于美人的教學方式，認為這樣的教學方式有助學生學習。

本次活動有許多元大志工參與，陪伴學童一起學習，于美人以漢字的部首為題目，要學童上台發揮想像力寫出國字，有些學童寫不出來，台下同學紛紛給予協助，志工們對於學童間團結合作的精神相當讚許，活動結束後，學童們紛紛喊著要美人老師幫他們的書簽名，于美人因學童的熱情而感動。

元大文教基金會致力透過教育改善弱勢學童的人生，讓沒有能力購買圖書的學童增加汲取知識的管道，舉辦「元大Love 書Fun」募書活動，號召同仁捐贈家中二手書，5年來共捐贈逾6,000本書籍給多個公益團體，藉由閱讀的力量，豐富孩子生命的厚度。

(工商 )