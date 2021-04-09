中國信託銀行長期與一卡通公司深入合作，除合作發行連結一卡通電票功能的聯名信用卡/簽帳卡已達500萬張，在電子支付方面，中國信託為LINE Pay Money首批帳戶連結合作夥伴，並率先合作電支直連數位帳戶開戶服務，多元化的金融服務深獲好評。為服務廣大的信用卡用戶，9日再宣布即日起開放使用LINE Pay Money繳納中國信託信用卡帳單，提供卡友便捷多元繳費管道。

據金管會統計，中國信託今年1月信用卡簽帳金額高達363億元，新增發卡數9.19萬張名列第一，為服務廣大的信用卡用戶，提供更便利的帳單繳費服務，即日起開放可使用LINE Pay Money繳納中國信託信用卡帳單，民眾只要透過LINE Pay生活繳費功能，選擇信用卡費並點選中國信託銀行後，用戶勾選同意查詢「中國信託信用卡帳單資訊」後，按確認後即可查詢最近當期帳單資訊，選擇欲繳納金額後即可使用LINE Pay Money扣款輕鬆完成繳費，若LINE Pay Money帳戶餘額不足，直接從銀行帳戶儲值即可，一氣呵成超方便。

LINE Pay Money目前提供信用卡費繳納服務的銀行尚有聯邦、台北富邦及新光銀行，歡迎卡友多加利用。

一卡通公司表示，行動支付越來越普及，逐漸擴增至民眾生活中的各個領域，一卡通除積極開發消費通路外，與民生相關的生活繳費項目更是首要著重開發重點，目前已有1,300多項繳費服務，繳納項目非常多元，包含水電費、停車費、瓦斯費、有線電視及寬頻費、學雜費、稅金規費、健保費、醫院醫療費、社區管理費、市場攤鋪使用費及信用卡費等，後續也會積極開發更多的生活繳費項目，便利民眾生活場景支付使用。

(工商 )