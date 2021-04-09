臺灣銀行9日由董事長呂桔誠與國立清華大學校長賀陳弘簽訂產學合作備忘錄（MOU），共同推動金融人才培育與金融科技交流。

金融科技的趨勢銳不可擋，在金管會政策的帶領下，2021年將是我國銀行數位化轉型最關鍵的一年。大科技（Big Techs）及金融科技（FinTechs）業者正利用其科技優勢加入金融業務的競爭。而微銀行、純網銀（Internet-Only Bank）、開放銀行（Open Banking）及相關金融法規的開放，也將逐漸衝擊銀行的營運。

呂桔誠表示，數位化轉型將是傳統銀行面對挑戰的最佳利器，除了導入科技創新與資訊系統，重新進行「硬體（hardware）」的數位化，更應專注於改變「心體（heartware）」，也就是組織及文化的轉變。

臺灣銀行於2019年11月率先成立「創新實驗室InnoLab」，就是組織內涵的轉變。呂桔誠更透露，臺灣銀行內部正規劃陸續推出一系列「心體」改變的計畫，包括數位轉型種子人員培訓及優化分行作業流程創意競賽等。

臺灣銀行除內化改革，更希望經由與外部的產、學、研、創等力量共同合作金融科技創新。臺灣銀行透過與國立清華大學簽訂合作備忘錄，由科技管理學院擔任計畫執行單位，規劃從參訪學習、產學交流及專題研究計畫等面向合作。未來將擴大與其他大專院校等學界緊密合作，攜手培育更多優秀的金融即戰力人才、強化產業競爭力、打造金融科技養成環境。

雙方期許透過產學的交流，結合最新的學術研究發展成果與銀行實務應用，此外亦提升臺灣銀行百年老店於創新研發動能之形象認知，共同創造學生、學校與企業之三贏。

(工商 )