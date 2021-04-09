彰化銀行公布，2021年3月份合併稅前盈餘8.29億元，累計今年前三月的合併稅前盈餘23.78億元，累計今年前三月的合併稅前每股盈餘(EPS)為0.23元，累計今年前三月的合併稅後盈餘19.46億元，累計今年前三月的合併稅後每股盈餘(EPS)為0.19元。

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