教育股卓越成功（2496）3月合併營收5,873萬元、年減13.17％，累計第一季合併營收1.56億元、年減21.8％，主因去年同期仍有光纖事業收入墊高比較基期，若排除此因素影響，第一季合併營收較去年同期成長1.44％。

卓越表示，3月進入開學季挹注教育事業營收回升，且旗下陳立教育、陳立小學堂上半年招生表現好，是帶動第一季教育事業營收微幅成長，創下近兩年同期新高的關鍵。

為創造集團未來營運發展，卓越將透過直營＋合盟雙軌策略，快速開發空白市場、拓展市占率，旗下陳立教育於全台擁有11所直營分校據點，持續向下拓展國中、國小領域，與在地補習班合盟，採派師授課分潤模式，加上聚焦幼兒、小學STEAM領域陳立小學堂已與私立學校洽談全年段課程導入，也與其他補教通路業者進行「派師＋教材銷售」合盟、或採授權進行「師資培訓＋教材銷售」等合作計畫，有望打造教育事業成長引擎。

展望第二季，陳立小學堂業務進展加速，3月攜手貝登堡智能共同打造STEAM新素養課程，並與中部補教通路業者合盟或授權校區合作業務，可望協助集團營運發展。

(工商 )