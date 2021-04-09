台鐵太魯閣號2日發生重大出軌事故，造成50死慘劇。總統蔡英文針對台鐵改革提出三大方向，並表示不必懷疑政府改革的決心。入口網站一份網路民調顯示逾7成的網友對蔡總統改革台鐵沒信心。民進黨立委高嘉瑜對此表示，應該是大家對台鐵沒信心，如果是國民黨執政，大家一定更沒信心。東華大學教授施正鋒表示，不要卸責給台鐵，不要怪他們。

入口網站《Yahoo奇摩》針對「蔡英文總統提改革台鐵『不必懷疑政府決心』，你對政府宣示有沒有信心？」進行網路投票，截至4月9日晚上7時，有高達76.3%的網友表達「非常無信心」、8.0%網友表示「不太有信心」、8.3%網友則表示「還算有信心」、5.8%網友表示「非常有信心」，另有1.6%的網友表示沒意見/不知道。

對蔡英文總統改革台鐵有沒有信心？高嘉瑜8日在政論節目《新聞大白話》中表示，應該是大家對台鐵沒信心，不管是誰來做，如果今天是國民黨執政，大家一定更沒信心，也一樣沒信心。 因為藍綠執政這麼久了，台鐵的問題還是一樣啊，所以今天要大刀闊斧、把台鐵連根拔起的組織再造，是一個大工程，至於有沒有這樣的決心，大家都在看。

施正鋒一聽忍不住表示，不要卸責給台鐵，台鐵那些基層是最勤勞的，不要怪他們。另外上次普悠瑪號發生事故時，蔡總統曾承諾台鐵「改革無上限」、「改到好為止」：這次又發生太魯閣號事故，蔡總統又再強調「不要懷疑政府改革台鐵的決心」；施正鋒認為蔡英文是能力的問題，蔡曾表示台鐵「改革無上限」、但他卻感覺蔡英文是採最低標，60分就好，讓人家看破手腳，他甚至酸說、看看有沒有30分。

(中時新聞網)