明天（10日）仍受東北季風影響，但白天起各地溫度將逐漸回升，到了周末，西半部高溫再度挑戰30度大關；東半部則是陣雨不斷。(氣象局提供)

明北部就會逐漸走出涼冷的天氣，開始回暖，到了周日（11日）甚至會有熱的感覺，剩東半部有局部陣雨。(摘自台灣颱風論壇｜天氣特急)

中央氣象局指出，今天（9日）受東北季風影響，桃園以北、東半部有局短暫雨，北臺灣更是整天只有15-18度，其他地區低溫約17-21度，高溫略下降。「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，明天（10日）白天起溫度將逐漸回升，到了周末，隨著風場改變，西半部高溫又能再度挑戰30度大關；東半部未來則是陣雨不斷。

氣象局表示，明受東北季風影響，迎風面東半部地區有短暫雨，桃園以北及西半部山區易有局部短暫雨，基隆北海岸及宜蘭仍有局部大雨發生機率，中南部平地為多雲到晴天氣；溫度方面，北臺灣依舊較涼，低溫約16、17度，其他地區約18-21度，高溫稍微回暖，北臺灣約20-23度，其他地區24-29度。

天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，隨著這波東北風開始減弱，明北部就會逐漸走出涼冷的天氣，白天起明顯回暖，到了周日（11日）甚至會有熱的感覺，剩東半部有局部陣雨。而位在背風面的中南部，周末高溫更有機會飆升至30度，且會持續一段時間。

由於風場轉為偏東風，東半部地區幾乎成為完全迎風面，台灣颱風論壇預估，周末東半部是陣雨不斷的天氣，宜蘭、花蓮地區雨勢稍大些。另外，有預報指出最快下周就有颱風生成，讓不少民眾期待能拯救目前缺水的情勢。但粉專坦言，目前颱風還只活在模擬圖中，尚未成形，一切預報都還不能太早下定論。

(中時新聞網)