一名媽媽曾在臉書分享，女兒的國文老師曾罵女兒「朽木不可雕也」，而昨（8日）該位媽媽再度貼出女兒的成績單，笑稱，女兒為了報答老師說她「朽木不可雕」，因此調皮的在國文科考出78分回敬，文章一出笑翻網友。

一位媽媽8日在臉書公開社團《爆廢1公社》發文，內文指出，就讀國一的女兒先前曾被國文老師罵朽木不可雕也，女兒一個機靈的回覆，「可以種香菇啊！」結果女兒持續的在種香菇的道路上努力，在國文科考出了78分給老師。

透過原PO所貼出的成績單，只見其他科目，包含：英文、數學、地理、歷史及公民，全都至少90分以上，甚至生物科還考出了全班唯一一位滿分，獨獨國文科只考了78分，讓原PO忍不住猜測，「真不知道她是故意的，還是巧合。」

原PO也說，女兒的老師在報她分數時，表情很「78」；事後原PO與女兒聊天過後再次更新文章，還原實情，女兒非常爽快地承認她是故意考出那個數字，更朝原PO說，「看著國文老師的臉報出78分很療癒」。

原PO補充說明，女兒並不是聰明絕頂，但面對負面情緒，總能消化情緒自我安慰，提及女兒故意考出78分的行為，原PO則說，「面對她這有點無聊的小叛逆，就隨她囉，她開心就好」，並且補上一顆愛心的表情符號。

文章曝光後，引起網友熱烈回應，「我欣賞你女兒，回話太讚」、「有才」、「結果老師是不是氣到去種香菇惹」；還有網友發現，就算原PO女兒國文特別考低分，依舊是班上成績第一名。

(中時新聞網)