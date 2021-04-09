外媒9日援引知情人士透露，由阿里巴巴集團創辦人馬雲所推動成立的湖畔大學，傳出已經暫停原定3月底開始的一年級課程，目前尚不清楚新生入學報名何時進行，但為現有學生開設的課程仍照常進行，學校也不會永久關閉。

據英國金融時報9日報導，位於浙江杭州的湖畔大學創立於2015年，由馬雲、聯想集團創辦人柳傳志等企業家親自授課，招生對象是企業決策者，條件為創業3年以上、年度營收超過人民幣（下同）3千萬元及企業納稅3年以上等。學員入學時的平均年齡為38歲，平均創業年限超過11年。

報導稱，美國打車APP優步（Uber）創辦人Travis Kalanick等外國知名企業家也曾到過湖畔大學演講。消息人士表示，「中國政府認為湖畔大學有潛力組織中國頂級企業家，朝著馬雲的目標前進……那是不被允許的。」

該人士還透露，一些中國高級官員已經開始將這所學校視為現代版的「東林書院」。明代的東林書院曾培育出志同道合的思想家，而這些思想家隨後影響明朝政治並削弱明朝政府。

另一位與馬雲合作的消息人士說，「湖畔大學就像一個精英社群，它是（中國政府機構）的主要目標之一。」這名消息人士強調，北京可能認為，馬雲透過湖畔大學培養強大的追隨者，但企業家精神才是學校的重點。

報導指出，2020年10月，馬雲在上海外灘金融峰會演講時，公開批評中國金融監管制度扼殺創新，引發輿論熱議。此後，馬雲旗下的螞蟻集團的陸港兩地上市案被緊急叫停，阿里巴巴旗下的阿里巴巴投資有限公司、天貓也因涉嫌壟斷分別被罰款50萬元；阿里巴巴集團控股有限公司則因涉嫌壟斷被立案調查，螞蟻集團也多次被約談。

(工商 )