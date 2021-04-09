英國女王伊麗莎白二世的夫婿菲立普親王（Prince Philip）今天辭世，享耆壽99歲。女王稱他是自己的「力量與支柱」，許多合影都可看到他溫柔注視著女王，兩人最後一次同框是去年73週年結婚紀念日。

英國廣播公司（BBC）報導，菲立普親王可以說是全世界最有名的丈夫，陪伴女王走過73年，兩人育有現年72歲的王儲查爾斯、70歲安妮公主、61歲安德魯王子，以及57歲愛德華王子。

菲立普親王的長壽，讓他看到8名孫子女長大成人，並迎來10名曾孫子女的出生。

根據王室傳記作者席維德（Ingrid Seward），安德魯王子曾說，在他們小時候，女王總是扮白臉，父親扮黑臉。「溫柔都是女王，責任和紀律則來自菲立普親王」。

但他說，父親也會花時間為他們講床邊故事，或是聽孩子朗讀童書。

菲立普親王1921年6月10日出生於希臘的科孚島（Corfu），是希臘和丹麥王子，但在政局動盪時被驅逐，嬰兒時便隨家人流亡海外。

1930年，菲立普親王8歲時，他的母親精神崩潰，被送往戒備森嚴的治療中心，父親則和情婦住在法國，由母親親戚在英國將他撫養長大。他就讀於蘇格蘭一所寄宿學校，創辦人是德國流亡海外的猶太裔教育家。

1937年，菲立普親王4個姊姊之一塞西莉（Cecilie ）和德國籍丈夫、婆婆、2個兒子死於墜機事故，死時懷有身孕。塞西莉當時剛加入納粹黨。

於德國達姆斯塔（Darmstadt）舉辦的葬禮上，16歲的菲立普悲痛走在姊姊的棺木後，聽著群眾喊著納粹口號。

他之後回憶道：「當時情況就是那樣，家庭分崩離析，我的母親病了、姊姊嫁人了、父親在法國南部，我也只能繼續下去。」

菲立普畢業時，英國和德國即將爆發戰爭，他加入了不列顛皇家海軍學院（Britannia Royal Naval College），之後以優異成績畢業。

當喬治六世在1939年7月訪問學校時，菲立普負責接待他的2個女兒，伊麗莎白與瑪格麗特公主。當時她13歲、他18歲。

女王的保母克勞福（Marion Crawford）回憶，菲立普當時「不停賣弄」，讓13歲的伊麗莎白公主印象深刻。

菲立普在第二次世界大戰時參軍，在1942年10月年僅21歲時，成為皇家海軍最年輕的一級上尉。他和年輕的公主一直保持書信往來。

1943年，菲立普和王室成員一起過耶誕節後，一張他身穿海軍制服的英挺照片出現在伊麗莎白公主的梳妝台桌上。這位保守但有決斷力的年輕女子，當時已經做出決定。

部分人士對這段感情持懷疑態度，稱菲立普「粗魯、不受教，而且大概也不會忠誠」，但這些都無法影響未來女王。

喬治六世最終准許菲立普娶自己的女兒，但有幾項前提。菲立普放棄在希臘及丹麥的王室頭銜，加入英格蘭教會。在他與伊麗莎白公主的大喜之日，1947年11月20日，他成為愛丁堡公爵。當年他26歲，妻子21歲。

兩人婚後4年多、生育2名子女後，喬治六世逝世，年僅56歲。死訊傳來時，伊麗莎白公主正和夫婿訪問肯亞。

菲立普親王的朋友派克（Michael Parker）回憶他得知妻子即將成為女王的那一刻。「我這輩子從未如此同情一個人，他呼吸沈重，不斷吸氣、呼氣，非常震驚。他立刻知道，悠閒的日子已經結束了。」

菲立普親王的海軍夢破碎了，他的妻子、年輕的女王需要他的陪伴，而他也伴隨她走過73年。

被問到如何總結自己對英國的貢獻，菲立普親王不改幽默地說：「我只是盡可能做到最好。有些人覺得還可以，有些人覺得不行。你又能怎麼辦呢？我改不了做事的方式，這就是我的style。」

(中央社)