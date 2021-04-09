57歲「功夫皇帝」李連杰，近年大多忙於公益活動與推廣武術，官方微博已快1年沒更新，讓粉絲相當關心他的近況。巧的是，日前就有網友在網上曝光李連杰低調現身大陸五台山祈福的照片，一頭黑髮看起來比實際年齡年輕不少，但就有不少人認為他整個人看起來似乎有些許憔悴，

李連杰日前被曝光低調現身五台山祈福照片，照片中他身穿黑色外套，打扮相當樸素，席地坐在文殊洞中，雖然一頭黑髮讓他看上去比實際年齡年輕，但一頭亂髮加上蠟黃臉色，也讓不少網友訝異直呼「反差好大啊，50幾歲巨星居然憔悴成這個樣子」、「生病了」、「你不說李連杰，看照片還真看不出來」。

李連杰近日被網友曝光低調赴五台山祈福照。(取自抖音)

其實李連杰2013年被診斷出有甲狀腺亢進加上腿部舊傷，被醫生告誡「要麼不拍戲，要麼坐輪椅」。對此他則是回應：「如果現在退休，晚年我會坐輪椅；如果繼續拍電影到晚年，我坐輪椅可以在輪椅上鑲幾顆鑽石。」

李連杰席地而坐，表情虔誠。(取自抖音)

積極對抗病魔的李連杰，對結婚21年的妻子利智更是寵愛。他不僅說利智是他真正最愛，還曾在《魯豫有約》中透露老婆婚後專心照顧家庭，重心全放在小孩老公身上，也沒有朋友，自己要給這個女人最大安全感。

因此李連杰所有的錢在哪裡不知道，全是利智才知道，「我連出門買個珠子，都要打電話說：助手，你有錢嗎？」李連杰還說他身上沒錢包也沒信用卡，即便有支付寶都不會用，反正到哪都有人照顧。早前有媒體報導，李連杰財產約有20億港幣(約89億台幣)。

(中時新聞網)