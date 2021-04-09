挾著3千多名高雄觀眾擠進鳳山體育館帶來的主場優勢，高雄九太9日終於做到本季從未做到的事，那就是擊敗裕隆！JC戰象貢獻26分、11籃板，「大頭」蘇奕晉也拿12分，九太93比65輕取裕隆，除了中止裕隆5連勝，也是本季首次擊退裕隆。

總算來到冠名主場鳳山體育館出賽，九太憑藉強大動員的主場優勢，一開賽就壓著裕隆打，除了JC戰象攻守仍很兇猛，最近「破冰」而出的蘇奕晉表現也很出色，幫助九太打完上半場，取得40比26大幅領先，來到下半場更繼續擴大差距。

打到第3節還剩7分07秒，九太以49比31遙遙領先，李愷諺突然在場上跟蘇奕晉抱成一團，雙方更爆發激烈口角，幸好雙方隊友與裁判連忙把兩人拉開，避免出現過度肢體衝突事件，在裁判重看慢動作之後，僅「輕判」雙方犯規收場。

李愷諺與蘇奕晉第3節爆發衝突，雙方隊友與裁判連忙拉開。(中華籃協提供)

衝突過後，九太繼續擴大領先差距，甚至一度領先到28分之多，不過九太總教練劉嘉發仍很小心，直到第3節還剩59秒才把JC戰象換下，甚至末節續讓JC戰象先發上場，直到最後4分多鐘領先到30分以上，九太才讓JC戰象退場。

九太本季前9次跟裕隆交手都輸球，幸好憑藉主場優勢，終於沒讓裕隆本季「完封」，只是裕隆洋將克里斯馬斯仍然無法出賽，雖有隨隊前往高雄，但他從3月21日之後，就因腳傷連7場缺陣，本季才打過19場，只能說裕隆想換也換不了！

(中時 )