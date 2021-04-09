花旗集團執行長范潔恩（Jane Fraser）今年3月正式接任，對於亞太市場的消費金融、財富管理寄與厚望，果然立即異動亞太區高層人事，由Kartik Mani出任花旗亞太區消費金融負責人，即日起同時扛起台灣、中國大陸、香港、韓國和澳洲市場的消金、信用卡、財富管理等業務，以及歐洲，中東和非洲（EMEA）的信用卡和信用貸款業務。

Kartik Mani是從美國運通全球消費信用卡和貸款業務跳糟過來，2020年7月進入花旗集團新加坡區域中心，剛好迎上范潔恩有意把新加坡提升為全球財富管理營運中心，並規劃大舉投資數位化來強化亞太市場消金業務。如今不到10個月的時間就獲得此次極為重要的人事升遷。花旗集團亞太區執行長（CEO）Peter Babej表示，「Kartik Mani是專注於數位發展的領導者，能夠遵守風險與控制的嚴格紀律。」

除了美國運通，Kartik Mani還曾在渣打銀行、匯豐銀行和駿懋銀行的全球或區域高層領導團隊中擔任過要職。

此外，為鼓勵員工好好休假，達到生活與工作平衡，花旗集團將今年5月28日星期五訂為全公司的「花旗休假充電日」（Citi Reset Day）。因工作無法於當天休假的員工，可在5月28日後的兩週內選一天補休。這是花旗連續第二年為全球員工提供額外的休假。范潔恩表示，員工的健康與安全是花旗的首要考量，因此花旗透過各式各樣的措施，持續提供員工支持及協助，讓員工除了能擁有安全的工作環境，身心也能得到充份的休息。

(工商 )