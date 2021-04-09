英國菲立普親王今（9日）病逝，享壽99歲，其賢伉儷伊麗莎白女王悲痛萬分，為其哀悼8日，並暫停所有公務，而菲立普親王與女王共諧連理74年，雖白頭偕老，但卻也曾多次傳出誹聞。

菲立普親王曾與多名女性有過不少「情感糾葛」，其中不泛長腿艷舞女郎、女星、名流，甚至連堂妹也曾與親王有過一段誹聞，菲立普親王更被媒體戲稱為「花蝴蝶」。

據英國專報王室新聞記者在書中指出，菲利普親王曾與一名艷舞女郎柯克伍德有過一段誹聞，更共進多次晚餐，前後累計共7次見面；只不過，柯克伍德卻否認與親王有情感關係，但也對親王未正式出面否認捍衛他的清白感到難過。

此外，從1994年來都是菲立普親王參加馬車比賽夥伴的布拉伯恩夫人，也同樣與親王緊密聯繫，更傳出女王一直以來正面面對這段關係，且時不時邀請布拉伯恩夫人。

不僅如此，菲立普親王於1985年認識肚皮舞娘身兼色情演員的姬露芝，據親王深深受到其身材和容貌吸引；另，盛年時的菲立普親王也曾於1956年，與比他年長的梅奧貝琳有過一段誹聞，更曾為其搭乘皇家遊艇至梅奧貝琳住處開5響禮炮。

但真要說起最令女王刻骨銘心的一段誹聞，莫過於女王堂妹雅麗珊，雅麗珊於菲立普親王結婚時擔任伴娘，親王一見其容貌醉心不已，時常於王室幽會進而產生感情；雅麗珊從17歲便開始陪同親王參加遊艇大賽，時常在遊艇上擺出女主人的姿態，而在此後的20年，雅麗珊便經常趁女王不在之時，偷偷入宮與親王密會。

事實上，多位女演員曾被指出與菲立普親王有過婚外情，只不過全部否認有此事，且部分人也已不在人世，真相也無法釐清。

(中時新聞網)