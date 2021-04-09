暖聲女歌手梁文音昔日在《超級星光大道》第二季拿到亞軍，後來也發行許多熱門金曲，擁有不少歌迷擁戴，在2016年和小2歲的前夫張念平結婚，但2020年7月驚傳前夫偷吃導致兩人閃電離婚；恢復單身的梁文音8日開直播和粉絲線上慶生，一度唱到爆哭哽咽，也安慰自己「哭過就好了」，讓粉絲都相當心疼。

8日是梁文音34歲生日，她特地透過IG直播和粉絲互動慶生，唱了多首她自己膾炙人口的夯歌，包括《夠幸福了》、《哭過就好了》、《愛其實很殘忍》和《愛一直存在》；在唱著《哭過就好了》時淚水潰堤，甚至一度哽咽還邊唱邊哭。

去年7月梁文音被爆出閃電離婚，當時有教友透露她的前夫張念平在教會禮拜時，懺悔背叛婚姻和梁文音。(圖/ 摘自梁文音臉書)

梁文音昨日生日開直播，唱到滿臉淚水，讓粉絲很心疼。(圖/ 摘自梁文音IG)

梁文音儘管滿臉淚水，卻還是強顏歡笑地說，「連眼淚我都覺得很感恩，就像我自己歌裡唱的，『哭過就好了、傷都會好的』」，沒明確說出為何落淚，但大多數人都猜測是去年遭前夫背叛婚變一事；粉絲也熱情留言鼓勵她，「一切都會好的」、「妳的歌聲真的很療癒，希望妳自己聽了也能轉換心情」、「會幸福的」。

去年7月梁文音被爆出閃電離婚，當時有教友透露她的前夫張念平在教會禮拜時，懺悔背叛婚姻和梁文音；據悉，張念平的父親是教會主任牧師，他覺得兒子應該勇於認錯且尋求原諒，張念平才會在教會懺悔。而梁文音離婚後，都待在娘家或是跟姊妹們出遊，事情曝光後，她的經紀人僅表示，「雙方已和平分手」。

(中時新聞網)