台鐵408次太魯閣號2日出軌奪走50條性命，遺體修復團隊「76行者」無償守候於花蓮殯儀館，為罹難者修補遺體，讓他們好好地走完最後一程。對此，有網友今在臉書社團透露，這幾天曾協助送餐給修復師，意外發現門邊擺著另間餐廳的餐點，每個便當盒上都寫滿藍色的感謝話語，讓他看了好暖心。

一位網友今（9日）晚間於臉書公開社團《爆廢1公社》發文，內文透露，事發這幾日他曾協助送餐至殯儀館給修復師，今日湊巧經過時，發現供餐的店家主動在便當盒上寫滿祝福與感謝的話語。

透過圖片中可見，每一個便當盒上都用藍色的筆寫上滿滿的字，包括，「謝謝您們，讓台灣更加溫暖」、「老師謝謝您，辛苦了，台灣加油！」、「謝謝你們成為我們最強的力量」、「謝謝」等語，讓原PO忍不住說：「台灣最美的風景是人」。

文章曝光短短3小時，隨即超過5600位網友留下表情貼，紛紛寫下留言，「辛苦了加油，暖暖的便當」、「謝謝這些為台灣付出的人辛苦了」、「謝謝你們的付出」。

76行者遺體美容修復團隊無償駐點花蓮殯儀館，為罹難者修補大體。（翻攝王薇君臉書）

此外，76行者長期不收受捐款，修復師來自北中南各地，在太魯閣號發生後，自發性的集結成隊駐點花蓮殯儀館，採24小時三班制，接力為罹難者修復遺體；76行者8日也於臉書專頁呼籲，現場並不缺乏物資與金援，盼請社會大眾勿逕自寄送物資到場，謝謝大眾的愛心。

(中時新聞網)