樂天桃猿詹智堯在11局上敲出致勝二壘安打。（季志翔攝）

樂天桃猿與味全龍隊3連戰最終戰來到天母，作客的樂天在11局上靠著老將詹智堯滿壘時敲出致勝二壘安打，以5比2勝出，系列賽橫掃對手並收下對戰4連勝，樂天總教練曾豪駒就說：「詹智堯就是展現老將的價值。」

此役雙方都推出土投先發，樂天派出「潛水艇」張喜凱，這也是他本季首度對戰味全，主場的味全則是由林子昱先發，本季他成績1勝3敗，唯一的1勝就是對樂天所拿下。

前5局主場的味全都受制張喜凱的壓制，僅敲出2支零星安打沒能得分，樂天則是在第3和第5局各添得1分，5局打完味全以0比2落後。6局下味全展開反攻，首棒打者劉基鴻敲出二壘安打，2出局後全浩瑋敲出適時安打追回1分。

7局下朱祥麟同樣也是二壘安打展開攻勢，吳東融觸身球上壘，但李凱威短打失敗，跑者同樣攻佔一、二壘，此時味全啟用代打，換上一軍初登場的張祐銘，他敲出左外野安打，送回二壘跑者，生涯首安、首打點同時開張，也助隊追平。

隨後雙方僵持不下來到延長賽11局，樂天1出局後陳俊秀安打上壘，林承飛內野上空飛球出局，馬傑森、邱丹獲得保送形成滿壘，詹智堯一棒敲出中外野二壘安打送回壘上3人，樂天就靠著這一棒取勝，這也是他繼去年10月14日後再獲單場MVP。

曾豪駒賽後說：「詹智堯就是展現老將的價值。」他在7局下接替腰部緊繃的陽耀勳守右外野，更在延長賽敲出致勝安打，「這場比賽是老將、新秀一起拿下的勝利。」

而成為致勝英雄的詹智堯賽後則表示，當時雖握有1好2壞的球數優勢，但自己並未想要等保送擠回1分，「當時心裡就是很想贏球，感謝隊友製造滿壘機會讓我攻擊，當時就是想盡力攻擊，鎖定喜歡的球路積極出棒。」

(中時 )