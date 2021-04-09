台灣睫毛精們的化妝包絕對少不了1028的睫毛膏，想要刷出持久卷翹、根根分明的睫毛膏，在開架品牌中討論熱度居高不下的就是1028睫毛膏，近期1028又再度推出睫毛膏新品「飛激濃瞬翹防水睫毛膏」，一刷即綻放氣勢激濃扇形睫，極淨絕不結塊，勁濃翹俏一整天。

自2018年飛激長瞬翹防水睫毛膏問世，便以傲人的睫毛激淨纖長力，風靡國內外美妝圈，成為開架通路熱銷第一名的睫毛膏。此後更陸續推出不同色選及呈現乾淨纖濃感的飛纖濃瞬翹防水睫毛膏，給予美妝愛好者更多選擇，打造可變化及具層次的眼妝。為求解決亞洲眼型易出現腫、拋及睫毛短小、稀疏等需求，1028與韓國美妝團隊歷經兩年共同研發打造飛系列家族新生力軍「飛激濃瞬翹防水睫毛膏」，時尚霸氣的桃紅金屬管身，搭載羽量濃郁膏體及刷毛更細密交錯的彎月型刷頭，勁濃翹睫完美誕生，一秒解鎖驚豔迷人電眼。

1028與韓國美妝團隊歷經兩年共同研發打造飛系列家族新生力軍「飛激濃瞬翹防水睫毛膏」。（圖／品牌提供）

延續飛系列極淨捲翹妝感，飛激濃瞬翹防水睫毛膏添加創新羽量濃郁膏體，甫上即能迅速黏著睫毛根部提升濃密度，豐盈滑順的質地能迅速包覆每一根睫毛，輕輕一梳讓睫毛從根部濃密、尖端細緻，綻放極淨勁濃扇形睫。全新纖細微弧刷頭，以螺旋交錯的濃密短刷毛搭配微彎曲線，零死角增濃睫毛，反覆刷也絕不結塊，告別雜亂蟑螂腳。

飛激濃瞬翹防水睫毛膏反覆刷也不結塊。（圖／品牌提供）

飛系列獨有的瞬翹定型膏體搭配無重力濃密纖維，全面抵抗地心引力，輕刷定格飛天翹睫。全方位零暈染配方，強效抗汗水、淚水、皮脂，即使眨眼摩擦也絕不脫落，怎麼刷都能勁濃翹俏一整天，打造無懈可擊的極淨濃睫。

羽量濃郁膏體搭配纖細微弧刷頭，讓睫毛根部濃密，尖端細緻，刷出激濃扇形睫。（圖／品牌提供）

▍活動

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★公佈時間 ｜ 2021/4/22

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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(中時新聞網)