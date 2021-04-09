高盛（Goldman Sachs）執行長大衛·所羅門（David Solomon）在CNBC的Squawk Box上預測，未來幾年，數位貨幣領域將「發生巨大變化」，並且會超越黃金。

拿數位貨幣與黃金相比，他表示：「我認為比特幣的市值將不可避免地與黃金持平，然後最終高於黃金。因為人們對於比特幣的接受和投入的速度比我預測的還要快。」他仍然認為黃金是一種資產，因為在採訪中他從未將比特幣描述為一種支付機制，「數位資產更像黃金，而​​不是支付網路，因此其價值將在未來幾年內會繼續成長。」

在談到未來時，他說：「這是一個不斷發展的空間……我認為未來幾年將有很大的發展。」 在一些挑戰中，他補充說：「我們周圍有重大的監管限制，這令我們圍繞比特幣等加密貨幣發揮著原則作用。」

許多人一直在想，高盛是否會向其客戶以及該主題提供加密貨幣，所羅門說：「由於我們的客戶要求涉足這一領域，我們可以繼續尋找服務客戶的方法。」

從比特幣價格來看，在61788.45美元和50370.33美元之間有個盤整區。有趣的是，在波浪的底部有一個向上傾斜的趨勢線，如果突破，則價格可能會達到上述的合併低點。在頂部，價格的最高點有一條趨勢線要突破，並超過歷史最高點。最後，目前的交易量很小，而且似乎圍繞比特幣的討論已經稍微平靜下來，但是這趨勢不會持續很長時間。

(中時新聞網)