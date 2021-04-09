長榮海運承租的「長賜輪」（Ever Given）3月底從蘇伊士運河脫困後，至今仍被埃及當局扣留，埃及主管機關擬向長賜輪的日本船東正榮汽船索賠10億美元，賠償金付清後才會讓長賜輪離開。

埃及正在調查長賜輪擱淺蘇伊士運河的原因。蘇伊士運河管理局（SCA）主席拉比耶（Osama Rabie）8日表示，在調查結束和賠償金付清前，長賜輪會留在埃及。期望雙方能儘快達成協議，一旦船東同意賠償，埃及便會讓長賜輪離港。

拉比耶8日並未提到索賠金額，但他日前表示，埃及擬就長賜輪脫淺作業成本、損失的運河通行費，以及堵塞運河的其他損失，向船東求償10億美元。通行費是埃及重要的外匯來源。長賜輪3月稍晚擱淺蘇伊士運河6日，讓超過400艘貨櫃輪和油輪動彈不得。

拉比耶表示，埃及不排除採取法律行動，但他希望庭外就能解決賠償金問題。

蘇伊士運河管理局並未說明10億美元的數字如何得來，也未透露協助長賜輪脫困的花費。根據倫敦金融分析公司Refinitiv估算，長賜輪卡船造成埃及損失9,500萬美元的通行費。不過埃及官員亦表示，待運河重啟後會收回流失的收入。

國際信評機構惠譽（Fitch）指出，大型貨櫃輪意外事件的賠償金通常超過10億美元。長賜輪的保險公司將面臨商品、供應鏈中斷，以及蘇伊士運河管理局收入損失的求償。

另據產業消息人士透露，再保險公司在長賜輪卡船事件將首當其衝，估計將賠償數億美元。承保長賜輪保護和賠償保險（P＆I）的大英互保協會，將賠償前1,000萬美元P＆I損失。

正榮汽船發言人表示，公司尚未正式接獲埃及當局不拿到賠償金不放船的消息。正榮汽船目前正與埃及協商，該公司婉拒透露埃及要求的賠償金額。

(工商 )