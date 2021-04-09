宏全國際(9939)9日公布自結3月合併營收19.87億元、年增17.15％，創去年8月以來的新高，並創同期新高，累計今年第一季合併營收51.25億元、年增15.97％，創同期新高。其中，今年第一季營收，以大陸年增逾四成為最多，其次是台灣年增逾一成。

宏全今年第一季各廠區營收占比，分別為台灣39％、大陸35％、東南亞25％，及非洲1％。宏全表示，受惠於飲料旺季來臨，集團在各區接單狀況穩定增長，公司第一季合併營收，已維持二位數的增長。

宏全旗下印尼泗水廠新產線，及位於客戶廠內的Cibitung廠，共計兩條無菌飲料生產線，即將今年第二季開始投產，可貢獻公司營收。

另外，宏全從去年擴大產品組合，如跨產業包材及高附加價值包材比重，目前已占一定份額，未來持續有新合作案，將階段性量產交貨，成為公司未來幾年營運持續成長的主要動能。

至於新增台灣廠區，宏全租下台灣港務公司台中港自由貿易港區的專業區土地逾1.21萬坪、租期20年，初期先做倉儲物流園區，並斥資10億元，計畫在園區三分之一的土地，興建六層樓廠房。

在新增海外廠部分，宏全透露，集團在東南亞，將增加菲律賓廠，及北非阿爾及利亞等多廠，分別明、後年陸續加入營運。

(工商 )